Аббревиатура СВО мешает России жахнуть по-настоящему – эксперт рассказал, с чего начать

Елена Острякова.  
07.06.2026 18:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна была прекратить переговоры с США, «как только в Анкоридже начал проглядывать Хасавюрт».

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна была прекратить переговоры с США, «как только в Анкоридже начал проглядывать Хасавюрт»....

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«Надо отойти от этого карточного стола, где карты сдаем не мы, помещение не наше, правила не наши – и сидят все не наши. А мы у казино пытаемся выиграть. Не выиграем. Надо встать и замолчать. И я считаю, что надо начать подниматься по лестнице эскалации», – сказал Ильницкий.

Он уточнил, что предлагает не «жахнуть» ядерным оружием, а уничтожить 20-30 объектов критической инфраструктуры. Из 25 крупных мостов на Украине Ильницкий предлагает ударить по пяти. Также к критической инфраструктуре он относит всего пять морских портов и семь железнодорожных узлов. Кроме того, эксперт предложил разбомбить несколько промышленных предприятий и линий снабжающих АЭС.

«Нет транспорта, нет энергии, нет доставки.  Остается одна хуцпа имени Зеленского…

Но мы так устроены. В ситуации с СВО все три слова очень важны. Специальная – очень значимое слово. Операция точно не война. Это все являлось значительными ограничениями, которые не позволяли нам по нашей традиции вступить на эту самую лестницу эскалации, на которой я обозначил лишь украинские ступеньки», – сказал Ильницкий.

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