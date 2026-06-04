Азербайджан приманивает Сербию

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Сербия последние годы сблизилась с Азербайджаном на основе якобы близости проблематики преданного режимом Никола Пашиняна Арцаха (Нагорного Карабаха) и признанного Западом Косово.

Об этом эксперт Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Пивоваренко сообщил на конференции Российского совета по международным делам (РСМД), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Азербайджана с Сербией также возникли мотивы солидарности на основании автономистских территорий. И Азербайджан эту линию достаточно умело применял, выстраивая отношения с Сербией. Азербайджан, например, открыл в центральном парке памятник сербскому режиссеру Милораду Байичу. Культурная дипломатия. И Сербия это поддержала. У нее с Азербайджаном достаточно хорошие отношения», – сказал Пивоваренко.

Он отметил, что у Сербии также хорошие отношения с четырьмя странами ЕС, не признавшими Косово: Испанией, Румынией, Словакией и Грецией.

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