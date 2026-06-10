«Был оптимизм, а сейчас расплывчатость», – признание вице-премьера пранкерам
После громкого коррупционного скандала в Европе еще меньше хотят принять Украину, а с ней и Молдову в ЕС.
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«Гораздо большая сдержанность в отношении Украины очевидна. Когда я еду в Брюссель, я стараюсь поддерживать связь с разными коллегами, и я не чувствую определенного мнения по этому поводу. Я думаю, что ситуация все еще нестабильна. Я немного обеспокоена тем, что из Берлина не поступает конкретной информации. Мы возлагали большие надежны на саммит ЕПС (Европейского политического сообщества – ред.), но затем мы узнали, что канцлер Мерц не принимает в нем участия. Поэтому нам не совсем ясно, как обстоят дела», – сказала Герасимов.
Она считает, что в Европе сейчас больше обеспокоены внутренней реформой для своих новых членов, чем принятием Украины и Молдовы.
«Для Украины и Молдовы это было так: посмотрим, что произойдет на выборах в Венгрии. Сейчас, я знаю, что много обсуждается, как перейти от предварительной подготовки к формальному процессу. И, хотя кажется, что внутри Совета есть ясность, как это сделать довольно быстро, политически я этого не вижу. Мое понимание расплывчатое, потому что я не вижу стран с очень четкими позициями. После выборов в Венгрии было много дискуссий. В воздухе витал некий оптимизм, но я не вижу никаких конкретных шагов по нашему вопросу», – сказала Герасимов.
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