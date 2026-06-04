Черногория не пустила в страну группу поддержки Вучича – выслуживаясь перед Западом

Алексей Топоров.  
04.06.2026 19:57
  (Мск) , Подгорица
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Балканы, Беспредел, Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Черногория


В рамках предстоящего саммита «ЕС- Западные Балканы», который будет проходить в Черногории, в аэропорту Тивата черногорская полиция задержала и развернула большую группу мужчин из Сербии.

По мнению местных полицейских, эти люди, несшие патриотические баннеры, представляют угрозу национальной безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках предстоящего саммита «ЕС- Западные Балканы», который будет проходить в Черногории, в аэропорту...

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Черногорская полиция намеренно задержала рейс «Белград-Тиват», направив его пассажиров в отдельный приемник, где они были задержаны на несколько часов.

«После проведения процедуры и принятия официальных мер Управление полиции издало решение о запрете въезда в Черногорию 87 мужчинам в соответствии с Законом об иностранцах, после чего они были возвращены в Республику Сербия тем же рейсом.

В ближайшее время также будет принято решение о запрете въезда и проживания этих лиц», – говорится в совместном заявлении Управления полиции Черногории и местной спецслужбы Агентство национальной безопасности (АНБ).

По мнению черногорских полицейских и контразведчиков, безоружные, не успевшие сделать ничего противозаконного люди «представляют высокий риск для безопасности», ранее «посещали многочисленные публичные мероприятия, представляющие высокий риск для безопасности», а также «были привлечены к ответственности за совершение уголовных преступлений и правонарушений с элементами насилия».

Также АНБ и черногорская полиция обратили внимание, что задержанные везли с собой баннеры патриотического содержания.

Эксперты сходятся во мнении, что речь идёт о футбольных фанатах, традиционно поддерживающих президента Сербии Александра Вучича – в прошлом тоже футбольного фаната, в том числе и во время силового противостояния с сербскими протестующими на улицах.

Перед саммитом черногорские националисты, а также неформальные представители бошнякского и албанского меньшинств заявляли о готовности «встретить» Вучича на саммите на свой лад.

Таким образом, можно предположить, что фанаты ехали защитить президента Сербии от атак черногорских радикалов, чьи агрессивные  намерения после действия черногорских силовиков в аэропорту Тивата больше не кажутся стихийными и самостоятельными.

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