Демобилизованный из ВСУ: «Наша армия вошла в состояние распада»

Украинские государственные институты развалены, а вместе с ними деградирует и армия.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, отвоевавший три года и демобилизованный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вернулся в другую страну. Я не мог представить, что настолько будут развалены государственные институты. То, что казалось немыслимым во времена Януковича – тотальная цензура, запрет публикаций о коррупции во власти. Это уничтожение СМИ, что будет абсолютно спокойно восприниматься населением, теми 22 миллионами, которые, как говорят, остались на неоккупированной территории», – причитает Бойко.

По его словам, армия – это срез общества, все проблемы которого переносятся и на нее, которые «находятся в состоянии распада».

«Каждый месяц в ЕРДР вносится 25 тысяч сообщений о фактах дезертирства, я подчеркиваю, их на самом деле больше, просто физически зарегистрировать невозможно. Эта физическая черта – 25 тысяч значит, что армия просто не существует», – говорит демобилизованный.

Он добавил, что три года прослужил в пехотном батальоне.