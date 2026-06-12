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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже составляет конкуренцию Давосу.

Об этом депутат от АдГ Удо Хеммельгарн заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве за посещение ПМЭФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развивающиеся рынки, с которыми у Германии долгое время были хорошие доверительные отношения, теперь обращаются к Пекину и Москве или, как в прошлые выходные, к Петербургу. Теперь страны Персидского залива любят ориентироваться на восток. Возможно от вас не ускользнуло, что все эти экспортеры были почетными гостями форума последние годы», – сказал Хеммельгарн.

Он подчеркнул, что, в отличии от западных форумов, на ПМЭФ Кремль не пытается демонстрировать свое превосходство.