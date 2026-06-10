Депутат Рады: Европейцам жёстко блокируют видео о беспределе ТЦК
В Европе ни политик, ни тем более общество не понимают, что реально приосходит на Украине, и верят тиражруемым киевской пропагандой байкам.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Политик считает, что даже если Европа и будет показывать заинтересованность в окончании войны, то это не приведет к результатам.
«Во-первых, в основном все страны находятся в информаицонном ваккууме. Они не понимают реалий на земле в Украине. Я общаюсь со своими иностранными коллегами. Я поняла, что для них то, что декларирует официальная власть, они воспринимают как реалии и желаниие украинского народа, что таким не является», – сказала депутат.
Она говорит, что присылала им ссылки на обстрелы Киева, но они у них не открывались, поскольку помечалось как «недопустимый контент». По ее словам, блокируется у ее западных коллег и контент с беспределом ТЦК.
«Они не понимают, что у нас людей на улицах отлавливают. Для них это шок: как такое может быть, вы же демократическая страна, Зеленский сказал, что вы воюете до последнего украинца, что вы готовы воевать еще два-три года.
Понимаете, какая повестка в Европе? Они даже не понимают реалий на земле – и что действительно происходит. Они получают информацию дозировано, именно в том контексте и направлении, как это выгодно нашей власти», – подчеркнула Скороход.
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