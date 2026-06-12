Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За планом блокады и последующего десанта в Крым может стоять новый глава Зе-офиса Кирилл Буданов, который был признан в России террористом, однако затем оказался в числе киевской делегации переговорщиков, с которыми согласились иметь дело в Москве.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил списанный офицер артразведки ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и бывший крымчанин Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я никаких идиотских затей не исключаю, тем более от Буданова. Он давно промышлял таким действиями, абсолютно идиотские операции проводя, нанося реальные потери только своим войскам. Нет смысла проводить десантную операцию при возможности пройти просто сухопутным путем», – сказал Бекренев.

По его словам, в случае десанта на территорию Крыма ВСУ придется столкнуться с «неподавленной обороной», а вероятность уничтожения десанта будет достаточно высокой.