Десант в блокированный Крым может быть идеей террориста Буданова
За планом блокады и последующего десанта в Крым может стоять новый глава Зе-офиса Кирилл Буданов, который был признан в России террористом, однако затем оказался в числе киевской делегации переговорщиков, с которыми согласились иметь дело в Москве.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил списанный офицер артразведки ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и бывший крымчанин Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я никаких идиотских затей не исключаю, тем более от Буданова. Он давно промышлял таким действиями, абсолютно идиотские операции проводя, нанося реальные потери только своим войскам. Нет смысла проводить десантную операцию при возможности пройти просто сухопутным путем», – сказал Бекренев.
По его словам, в случае десанта на территорию Крыма ВСУ придется столкнуться с «неподавленной обороной», а вероятность уничтожения десанта будет достаточно высокой.
«Зачем нам проводить эти операции при катастрофическом и таком большом недостатке ресурсов для нас? Исходя из того, что Украина и Россия отличаются в семь раз по населению, мы не можем себе позволить потери больше, чем один к семи», – заявил укро-офицер.
English version :: Читать на английском Десант в блокированный Крым может быть идеей террориста Буданова
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: