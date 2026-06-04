«До конца буду отстреливаться от бандитов из ТЦК» – офицер ВСУ
Для Украины крайне важно остановить войну, потому что страна подошла к социальному взрыву.
Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за преступление киевским политологом Юрием Романенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он говорит, что особенностью этой войны стала «Украина, залитая деньгами» Запада, что позволяет гасить закипающее социальное недовольство.
«Но это не имеет границы, потому что напряжение в обществе нарастает. Оно часто остается за кадром», – сказал Друзенко.
Он обратил внимание, что если раньше люди лишь блокировали автобусы с отлавливающими мужчин сотрудниками ТЦК, то теперь в ход идут ножи и периодически даже огнестрельное оружие.
«Мы входим в правовой вакуум. Бандам в составе ТЦК можно все, хватать людей, фактически их воровать с улиц, брать выкуп за то, что тебя просто отпустят, то есть классический киднеппинг», – отметил Друзенко.
В эфире вспомнили недавний скандал с инструктором ВСУ Антоном Черным, которого на блок-посту сотрудники ТЦК требовали целовать их в задницу.
«Нападение на военных. Если бы на меня напали, что я должен делать по сути как военнослужащий? Люди, которые не представились, в балаклавах. Наверняка я должен отстреливаться от них», – рассуждал укро-офицер.
По его словам, только вопрос времени, когда это бурление внутри выльется наружу, а потому это еще один из аргументов, почему нужно ориентироваться на окончание войны.
«На сегодня будущее намного важнее бесконечной войны, которую проповедует [террорист] Корчинский, который, кажется, так и не поехал на фронт», – резюмировал Друзенко.
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