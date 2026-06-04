«До миллиметра» – Путин рассказал, куда били «Орешником», и о готовности комплекса к ударам «по городской застройке»

Максим Столяров.  
04.06.2026 21:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 469
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия использует Украину вместо полигона для испытаний и точной, «до миллиметра», корректировке самых современных вооружений .

Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия использует Украину вместо полигона для испытаний и точной, «до миллиметра», корректировке самых современных...

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«Что нам даёт применение «Орешника»?», – спросили у президента.

«До конфликта на украинском направлении мы подобные системы испытывали на полигонах. А «Орешник» не испытывали. И это не боевое применение.

У нас вообще по территории Украины не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», – сказал Путин.

«А последнее применение, открою вам большую военную тайну – просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более района ДНР.

У нас потом туда залетели наши дроны, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали всё до миллиметра.

Для нас это важно, чтобы в будущем принимать решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям. В том числе в районе городской застройки», – добавил президент.

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English version :: Читать на английском «До миллиметра» – Путин рассказал, куда били «Орешником», и о готовности комплекса к ударам «по городской застройке»

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