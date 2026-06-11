«До смерти боятся Путина»: в США предложили НАТО попроситься в состав Украины

Игорь Шкапа.  
11.06.2026 20:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Европа до смерти боится российского президента Владимира Путина.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил полковник армии США в отставке и бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа до смерти боится российского президента Владимира Путина. Об этом в эфире канала «Апостроф...

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«Если бы я на день стал королем, я бы просто сказал всем странам НАТО – «Вступите в Украину», поскольку они так плохо подготовлены к войне, а Украина настолько натренирована в реальных боевых условиях… Они должны прийти сюда, стучать в двери и просить Украину, чтобы она их научила, чтобы стала ментором, чтобы могла понять, как воевать, как готовится», – рассуждал экс-сенатор.

Ведущая поинтересовалась, верит ли Европа в то, что Россия может пойти на нее войной.

«Думаю, Европа до смерти боится Путина. Проблема в том, что они хотят, чтобы Украина сделала всю работу – и все потери пришлись на нее, поэтому они не хотят отправлять сюда войска. И я думаю, что это грустная ситуация», – заключил Брюэр.

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English version :: Читать на английском «До смерти боятся Путина»: в США предложили НАТО попроситься в состав Украины

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