Дугин: Обновление России идёт непозволительно медленно

Анатолий Лапин.  
04.06.2026 13:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия


Обновление элит России, начавшееся после СВО, идёт недопустимо медленно.

Об этом в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обновление элит России, начавшееся после СВО, идёт недопустимо медленно. Об этом в ходе дискуссии...

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«Нужна идеология, иначе России конец, нужна девестернизация, иначе России конец.

Вектор есть, мы делаем, но медленно.

Национализация элиты тоже есть. Идёт же. Я уже встречаюсь на уровне высоких кабинетов с людьми из СВО. Это новые люди по-настоящему. Вот в их патриотизме и мужестве я не сомневаюсь, в других качествах, может быть, профессиональных, – они их обретут.

Идёт национализация элиты, но медленно.

Госпланирование – вот тут вообще нет…

А надо сделать всё это вместе быстро. И быстро настолько, что вот военные в академии говорят: «Ребята, нету этого времени», – сказал Дугин.

Он указал, что бойцам до сих пор не донесён четкий «образа победы» в СВО.

«Образ Победы, образ мира, который мы строим… Быстро, немедленно. Не потом, а именно сейчас», – требует Дугин.

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English version :: Читать на английском Дугин: Обновление России идёт непозволительно медленно

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