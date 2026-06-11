«Его встретят сотни тысяч человек!». Вучич зазывает Трампа в Сербию

Алексей Топоров.  
11.06.2026 14:47
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, США


Президент Сербии Александр Вучич рассыпался в комплиментах в адрес Дональда Трампа в интервью телеканалу Fox News Digital.

Вучич сообщил, что, хотя многие в Сербии до сих пор ассоциируют США с бомбардировками НАТО в 1999 году, многие испытывают симпатию к политике нынешнего американского президента.

Президент Сербии Александр Вучич рассыпался в комплиментах в адрес Дональда Трампа в интервью телеканалу...

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Вучич заявил, будто Трамп и его команда «очень усердно и самоотверженно работали на Западных Балканах», благодаря чему многие сербы воспринимают его администрацию совсем иначе, чем предыдущие.

Улучшение отношений между Вашингтоном и Белградом, как он считает, фокусируется на экономике, инвестициях и консервативных ценностях, которые разделяют обе страны.

Вучич подчеркнул, что две страны готовятся начать «стратегический диалог» по энергетике, инфраструктуре, искусственном интеллекте, оборонном сотрудничестве и т.п.

«Надеюсь, нам удастся его принять. Его будут ждать и приветствовать гораздо больше людей, чем он может ожидать. Осмелюсь предположить, что это будут сотни тысяч человек», – заявил он, рассказав, что недавно пригласил Трампа посетить Сербию, и выразил надежду, что американского президента местные жители встретят с энтузиазмом.

В минувшем 2025 году десятки тысяч сербов протестовали против намерения руководства передать руинированные здания Генштаба и Министерства обороны Югославии, разбомбленные НАТО в 1999 году, зятю Трампа – Джареду Кушнеру. Тот намеривался снести эти архитектурные объекты, воспринимаемые сербами как памятник жертвам агрессии Альянса, наподобие Брестской крепости и дома Павлова, и построить на их месте фешенебельный отель.

Администрация Трампа ввела санкции, которые вынуждают «Газпром» и «Газпромнефть» продать свой контрольный (56,15% ) пакет в капитале сербской энергокомпании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

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