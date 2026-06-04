Экс-комбриг ВСУ: «Мы сознательно послали на убой в контрнаступ людей без боевого опыта»
В отличие от 2022 года, украинцы потеряли желание воевать.
Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как люди хотели воевать в 2022-м, так они не хотят воевать в 2026-м, но государство включает репрессивный аппарат. Конечно, по большому счету, имея здравый смысл и решение этих проблем, можно было бы создать условия для нормальных переговоров в большинстве своем на наших условиях – хотя бы остановить это все по линии боевого столкновения», – рассуждал экс-комбриг.
Он считает неоправданной ошибкой проведение контрнаступа на Запорожском направлении в 2023 году.
«Он заранее был провальным, потому что главные идеи замысла были такие: используем новосозданные бригады, которые не имеют боевого опыта. И на основе того, что они не имеют боевого опыта, они будут воевать, потому что не будут бояться. Это полная глупость и бред. Такого не бывает. Главное на войне – это как раз и есть боевой опыт», – резюмировал Козел.
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