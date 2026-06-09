Экс-секретарь Зеленского: Летом последний шанс завершения войны – потом реки крови

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 21:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если этим летом шайка Зеленского не согласится на остановку войны, Украину ждут реки крови и страшная зима.

Об этом на своей странице в запрещённой в РФ соцсети заявила бежавшая в США бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если этим летом шайка Зеленского не согласится на остановку войны, Украину ждут реки крови...

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«Этим летом будет предпринята последняя в этом году попытка завершения войны. Это будет представлено как давление США, обида украинского народа, особенно Владимира Зеленского, сотрудничество с Россией и так далее

В этот раз будут виноваты все снова. А у Зеленского будет выбор: либо снова затянуть войну, либо в очередной раз сыграть несчастную жертву, которая под давлением делает непростительное.

Нам предлагают различные варианты окончания войны. Но наше руководство отказывается от всех. Плата за продолжение войны будет одна. Снова реки крови украинцев, снова страшная зима, без электричества и отопления, снова сотни тысяч беженцев», – говорит Мендель.

«Итак, если этим летом не будет мирного соглашения, хотя бы какого-то, хотя бы хрупкого перемирия, хотя бы прекращения полномасштабных обстрелов, то война будет идти по меньшей мере до марта. Ведь США, единственный возможный медиатор и влиятельный игрок, будут заняты выборами в Конгресс и Сенат. А потом зимние праздники, а потом и пятая годовщина войны.

Нам всем скажут потерпеть ещё несколько месяцев. И в очередной раз расскажут, как Россия развалится вот-вот уже сейчас. Люди, которые прописывают эти месседжи, не глупы. Они просто уверены, что глупы все мы с вами», – вещала бывшая Зе-секретарь.

Ранее Мендель свидетельствовала, что Зеленский использует ложь о вступлении в НАТО как оправдание своих преступлений и бесконечного пребывания у власти.

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English version :: Читать на английском Экс-секретарь Зеленского: Летом последний шанс завершения войны – потом реки крови

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