Если Мерц уйдет, газ вернется – ельцинист Кох
Германия может вернуться к импорту российского газа, если там сменится правительство.
Об этом бывший ельцинский вице-премьер Альфред Кох (бежал в Германию, внесен в список террористов) заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«При нынешнем правительстве – нет, но теоретически – да. В Германии достаточно много людей в бизнес-среде и политических сил, которые хотели бы возобновления поставок российского газа. Мерц категорически против. Другой разговор, сколько он продержится со своими 13% рейтинга», – сказал Кох.
На ПЭМФ президент РФ Владимир Путин заявил, что для возобновления работы газопровода «Северный поток-2» достаточно нажать кнопку, и газ снова пойдет из России в Германию.
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