Европу вводят в ужас «Орешником», Украину – «Искандером» – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
03.06.2026 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 527
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На данный момент российские ракеты «Искандер» куда более опасны для Украины, чем «Орешник» без ядерного боезаряда.

Об это каналу «Апостроф ТВ» заявил член комитета ВР по обороне Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент российские ракеты «Искандер» куда более опасны для Украины, чем «Орешник» без...

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«На мой взгляд, есть три причины [применения «Орешника»]. Первая – это месседж партнерам, что у нас есть средство, которое может прилететь в любую страну Европы. И это так и есть. И может прилететь не просто с болванкой, а в ядерном оснащении», – сказал Рахманин.

Второй причиной он назвал тестирование «Орешника» в боевых условиях, третьей – демонстрацию российскому населению наличия такого оружия.

Основной упор депутат все же сделал на сигнал Западу.

«Эффективным это оружие быть не может [без ядерного оснащения], в отличие от тех же «Искандеров», которые они постоянно усовершенствуют. И, к большому сожалению, это очень опасное оружие. И у нас мало средств, которые могут ему эффективно противодействовать», – жалуется Рахманин.

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