Генерал ВСУ признал, что 60-летняя украинская оккупация сделала крымчан стойкими перед лицом кризисов

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Для крымского населения дефицит с бензином на заправках не станет колоссальной проблемой.

Об этом в эфире видеоканала «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генералу задали вопрос, насколько серьезна для Крыма ситуация с дефицитом топлива.

Тот в ответ сокрушается, что способности России производить нефтепродукты не уничтожены.

«Что касается Крыма, то Крым в свое время переживал достаточно серьезные топливные голодовки в 90-х годах. Поэтому я думаю для крымского населения это не есть большая проблема. Они привыкли быть без воды и топлива достаточно долго еще во времена нашей независимости», – сказал генерал.

Он говорит, что в Крыму есть те, кто ждет возвращения Украины и «понимают необходимость этих ударов», но дал понять, что таких вовсе не большинство.