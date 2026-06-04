Генерал ВСУ признал, что 60-летняя украинская оккупация сделала крымчан стойкими перед лицом кризисов
Для крымского населения дефицит с бензином на заправках не станет колоссальной проблемой.
Об этом в эфире видеоканала «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генералу задали вопрос, насколько серьезна для Крыма ситуация с дефицитом топлива.
Тот в ответ сокрушается, что способности России производить нефтепродукты не уничтожены.
«Что касается Крыма, то Крым в свое время переживал достаточно серьезные топливные голодовки в 90-х годах. Поэтому я думаю для крымского населения это не есть большая проблема. Они привыкли быть без воды и топлива достаточно долго еще во времена нашей независимости», – сказал генерал.
Он говорит, что в Крыму есть те, кто ждет возвращения Украины и «понимают необходимость этих ударов», но дал понять, что таких вовсе не большинство.
«Уже выросло определенное поколение под работой российской пропаганды, которая нас тупо ненавидит. И, к сожалению, отсутствие пропаганды со стороны Украины, в первую очередь, на население, проживающее на оккупированной территории, дает свои негативные последствия для Украины», – грустит Кривонос.
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