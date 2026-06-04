Генерал ВСУ уверен, что украинские самолеты с КАБами не долетят до фронта
Для Украины изготовить свои КАБы не составит большого труда – проблема будет с их запуском.
Об этом в эфире видеоканала «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да не проблема в КАБах. КАБ – это простейшее изделие, которое может сделать любое конструкторское бюро, имея небольшое финансирование. Проблема в том, как наши самолеты подойдут максимально близко к линии боевого столкновения, избегая российской ПВО», – сказал генерал, отвечая на вопрос о перспективах анонсированных на Украине собственных КАБов.
По его словам, для этого надо нарастить мидл-страйки, чтобы уничтожать выявленные ЗРК ВС РФ.
«Тогда наша авиация могла бы работать достаточно безопасно для нее и очень опасно для врага. Поэтому вопрос не в КАБах, а подавлении российской ПВО», – считает Кривонос.
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