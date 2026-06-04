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Военная помощь бандеровской Украине в размере 400 миллионов долларов будет передана Киеву в ближайшее время, пообещал на слушаниях в Конгрессе США заявил госсекретарь Марко Рубио.

Он также анонсировал, что предстоящая зима будет тяжелой для Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, о чём мы всегда беспокоимся, – это о зиме, вы знаете, потому что зима придёт снова. И в прошлом году у них была довольно суровая зима, и есть признаки того, что в этом году она может быть такой же жестокой, особенно учитывая их неспособность генерировать энергию. Поэтому необходимо срочно решить эту проблему».

При этом американский госсекретарь вновь потребовал не считать США посредником.

«Мы не являемся беспристрастным посредником. Мы ввели санкции против России, и мы предоставляем и продавали оружие в рамках программы Purl, которая осталась беспрепятственной для украинцев. К сожалению, в последние месяцы эти переговоры зашли в тупик по целому ряду причин… Итак, роль, которую мы хотим сыграть, заключается в том, есть ли способ решить эту проблему мирным путём, потому что в конечном счёте это будет концом переговоров. Но это было непросто, потому что требования обеих сторон к прекращению конфликта до сих пор сильно отличались друг от друга».

Ранее газета New York Times писала, что Дональд Трамп одобрил участие агентуры ЦРУ в подготовке ударов по российским заводам и «теневому флоту», которые затем выдаются за атаки украинцев. Так Вашингтон намерен принудить Кремль к остановке СВО.