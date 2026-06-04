Администрация Дональда Трампа перестала играть в «посредника» по Украине – глава Госдепа Марк Рубио прямым текстом потребовал США считать союзником бандеровцев и нацистов, убивающих русских.

Об этом чиновник сказал на слушаниях в Конгрессе США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы здесь не беспристрастные посредники. Очевидно, что мы поддерживаем одну сторону в ущерб другой. Возможно, вы с этим не согласны, потому что считаете, что нам нужно оказывать большее давление на Россию. Ну, я думаю, что на Россию и так оказывается невероятное давление…

Президент в прошлом году ввёл дополнительные санкции против России. Она по-прежнему остаётся одной из самых подсанкционных стран на планете со стороны США. Даже несмотря на краткосрочное продление или отказ от санкций в отношении нефти, о которой вы говорите, эта нефть всё равно продавалась. Они по-прежнему производили её, просто не зарабатывали на этом столько, сколько сейчас, потому что не могли продавать по рыночной цене, им приходилось продавать её со скидкой, потому что они продавали её через теневой флот…

Что касается более широких проблем, на которые вы указали, я хочу повторить: Украина по-прежнему является покупателем в рамках программы PURL, которая финансируется Европой, мы продолжаем участвовать в программе, которая обеспечивает их боеприпасами, которые они хотят приобрести на европейские деньги», – заявил Рубио.