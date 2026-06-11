«Инфантилизм! Процесс деградации Украины усиливается с каждым годом» – гей-бандеровец
Если бы не война, Владимира Зеленского уже давно не было бы у власти на Украине.
Об этом на конференции DOU Day 2026 заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Есть процесс деградации системы государственного управления, который начался в 2019 году, который усиливается с каждым новым годом пребываний этой власти при инструментах управления страной», – обличал Портников.
При этом он утверждает, что этот процесс «неестественный» и предлагает вспомнить падение рейтингов Зеленского в 2022 году [накануне СВО].
«Если бы не было большой войны, были бы выборы в позапрошлом году. Был бы абсолютно другой президент. Было бы очищение власти от дилетантизма. Те люди, которых вы сейчас видите под следствием, они и так были бы под следствием. Просто не при своей власти», – считает русофоб.
English version :: Читать на английском «Инфантилизм! Процесс деградации Украины усиливается с каждым годом» – гей-бандеровец
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: