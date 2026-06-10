Информация врага: Русские выходят на ближние подступы к Славянску
На Славянском направлении южнее Северского Донца ВС РФ удалось добиться за последнее время существенных успехов.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандстской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник фактически зажал часть наших передовых подразделений восточнее Александровки с севера и юга, пробившись к Липовке», – говорит полковник.
Он обращает внимание, что одновременно с этим 3-я армия российской ГВ «Юг» вышла в район Южнее Кривой Луки и «пытаются занять господствующие высоты».
По его словам, серьезная угроза нависла над таким важным узлом обороны ВСУ, как Рай-Александровка.
«3-я армия до пяти бригад сосредоточила на Славянском направлении. Активно действуют севернее и южнее дороги Бахмут – Славянск. Они добились многочисленных тактических вклинений в систему обороны [ВСУ] и имеют реальные шансы выйти в район Николаевки, Ореховатки, то есть на ближние подступы к Славянску».
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