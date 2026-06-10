Историк Фурсов: Почему укро-чиновники, обещающие убивать 50 тысяч русских, до сих пор не ликвидированы?
России нужно создать подразделение по охоте и уничтожению украинских офицеров и политиков, которые призывают или санкционируют убийства русских.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил российский историк Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, центры принятия решений находятся не в Киеве. Решения принимают на встречах тех людей, вассалом которых является Украина.
Но я считаю, что здесь не грех поучиться у израильтян, они физически уничтожали тех лидеров, которые выступали за убийство израильтян.
Ну, вот некий руководитель Украины, не будем называть фамилию, сказал, что им нужно убивать 50 тысяч русских. Я считаю, что этот человек должен быть уничтожен физически.
То есть любой украинский руководитель, который призывает уничтожать русских (а мне кажется, практически все уже такие заявления делают), должен быть уничтожен.
Война будет продолжаться, но люди в украинском руководстве должны знать, что им придется ответить за базар», – сказал Фурсов.
«Если ты сказал, что нужно убивать русских, или санкционировал теракт против кого-то из российских военных – значит, ты должен умереть. И они должны это знать, что они умрут. Так же, как противники Израиля знали, что на них будет охота. Ведь смотрите, после инцидента в 1972 году на Олимпийских играх, когда арабские террористы, палестинцы, когда они поубивали там израильских борцов, в течение нескольких лет израильтяне уничтожали тех людей, которые были в этом замешаны.
Но у нас сейчас нет такой группы. Вообще, с конца 50-х годов у нас это прекратили. При Хрущеве было решено, подавалось как пережиток сталинизма, и что мы больше так делать не должны.
Хотя, тот же президент Франции имеет право в год подписать 7 смертных приговоров врагам Франции. Это не решает всех проблем, но с точки зрения социально-властной педагогики, это действует», – подытожил историк.
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