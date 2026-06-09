Из Европы скоро турнут украинский социальный балласт, но домой никто не вернется – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
09.06.2026 20:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина


Какое бы решение ни приняла Европа в отношении находящихся на ее территории украинских мужчин призывного возраста, возвращаться на родину они не будут.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать русских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Какое бы решение ни приняла Европа в отношении находящихся на ее территории украинских мужчин...

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Укро-эксперт говорит, что пока идут лишь разговоры о возможном лишении статуса защиты для украинских мужчин в ЕС, обратив внимание, что те, кто уже находится четвертый-пятый год за границей, уже получили или скоро получат вид на жительство.

«Они точно отправляться не будут (домой). Второе. Думаю, будут считать, какую добавочную стоимость дают трудовые мигранты. Если будут видеть, что человек работает, то  никуда его гнать не будут. Если будут видеть, что сидит на социале, и этому человеку за 50, то он для них социальный балласт и его могут погнать», – уверен откосивший от ВСУ преступник.

По его словам, в таком случае изгнанники отправятся вместе с семьями в другие страны, например, Турцию или Мексику, но не поедут домой.

«Сотни тысяч мужчин возвращать сюда одномоментно не будут», – резюмировал Романенко.

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English version :: Читать на английском Из Европы скоро турнут украинский социальный балласт, но домой никто не вернется – укро-политолог

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