Изолирована не Россия, а Германия – депутат Бундестага
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) взяла на себя обязанности федерального правительства по восстановлению контактов с Россией, когда ее представители посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Об этом депутат от АдГ Штеффен Котре заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно сотрудничество с Россией. Нам нужен недорогой газ, поставки нефти и газа. На форуме стало совершенно ясно, что не Россия изолирована, а Германия. Германии там вообще не было. Но были 20 тыс гостей из 140 стран. США и Франция привезли туда делегации. А Германия просто стоит в стороне. Тогда не нужно удивляться, что экономика здесь пойдет насмарку», – сказал Котре.
Он считает, что федеральное правительство несет ответственность за погибших на Украине.
«Угроза Германии заключается в ее собственном невежестве и словесном подстрекательстве России, чтобы она продолжала раскручивать спираль эскалации. На данный момент совершенно ясно, что война на Украине – это не наша война. Федеральное правительство должно настаивать на мирной дипломатии, а оно просто стояло в стороне, когда весной 2022 года США и Великобритания выступили против прекращения этой войны», – сказал Котре.
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