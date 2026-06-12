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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) взяла на себя обязанности федерального правительства по восстановлению контактов с Россией, когда ее представители посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом депутат от АдГ Штеффен Котре заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно сотрудничество с Россией. Нам нужен недорогой газ, поставки нефти и газа. На форуме стало совершенно ясно, что не Россия изолирована, а Германия. Германии там вообще не было. Но были 20 тыс гостей из 140 стран. США и Франция привезли туда делегации. А Германия просто стоит в стороне. Тогда не нужно удивляться, что экономика здесь пойдет насмарку», – сказал Котре.

Он считает, что федеральное правительство несет ответственность за погибших на Украине.