«Как пример мы брали Эмираты». Коктебель будет радикально перестроен

Катя Добрина.  
12.06.2026 16:25
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Россия, Туризм


Хаотичная застройка побережья апартаментами в Крыму уходит в прошлое, уступая место возведению объектов гостиничного сервиса с передачей в управление федеральным операторам.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил управляющий партнер группы компаний СДК Тимур Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хаотичная застройка побережья апартаментами в Крыму уходит в прошлое, уступая место возведению объектов гостиничного...

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 «Как пример мы брали Объединённые Арабские Эмираты, потому что они работают круглый год, и у них требовательный потребитель. Я прекрасно понимаю, что, как только мы начнём запускать такие проекты, приедет более платёжеспособный гость, и это подтянет и наше малое, и среднее предпринимательство», – уверен представитель застройщика.

По его словам, именно так будет возводиться новый рекреационный комплекс в Коктебеле.

Общий объем инвестиций заявлен в 10 млрд руб. Площадь объекта составит 7,6 га, на которых разместятся гостиницы, виллы, таунхаусы, гостевые дома и курортные резиденции. Всего 87 000 м² полезной площади, из которых 51 000 м² – это номерной фонд и 36.000 м² курортной инфраструктуры.

«Мы хотим построить показательный проект, который будет работать круглый год. Это направлено как на развитие полуострова, так и увеличивает пассивный доход наших инвесторов. Люди инвестируют в Крым, сегодня это очень актуально, с ожиданиями получать пассивный доход от эксплуатации объекта. Если мы работаем сезонно, этот доход ограничивается 90-120 дней. Работаем круглый год – доход увеличивается», – указал Власенко.

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