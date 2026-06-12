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Люди бегут из Украины, потому что понимают: даже если переживут войну, всё равно попадут в долговую кабалу к Западу.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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