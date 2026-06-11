«Какая усталость?! Надо меньше болтать о мире»: американский полковник об украинской войне 

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Американцы все меньше фокусируются на событиях вокруг Украины, но это не повод для сокращения помощи Киеву.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил полковник армии США в отставке и бывший сенатор штата Небраска Том Брюэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что [в США] есть слишком большая усталость от войны. Есть отвлечение внимания. Приведу в пример то, что происходит сейчас в Иране. Наши журналисты, службы новостей говорят, что есть ракетные системы, которые используются там, а могли бы здесь. Кроме того, приближаются выборы, и людям сложно делать жесткие решения, поскольку может измениться состав конгресса США. Вместо этого, они говорят о том, как закончить войну, спасти жизни», – заявил полковник.

По его словам, кроме усталости и отвлечения внимания есть еще «непонимание сути этой войны».

«Раньше у нас много журналистов, все говорили об этой войне, люди поддерживали Украину, об этом сообщали. Со временем, когда журналисты перестали сюда ездить в таком количестве, мы перестали слышать новости», – жалуется Брюэр.

Он добавил, что из-за отсутствия новостей с Украины у американцев «нет ощущения реальности».