Кедми: Удары по Киеву бесполезны, пока целы пути доставки оружия НАТО на Украину

Анатолий Лапин.  
27.05.2026 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 528
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Один, даже массовый, удар по Киеву не приносит ощутимого на фронте результата, ведь снабжающие Украину заводы ВПК находятся за ее пределами. Уничтожаться должны хотя бы пути доставки – мосты, дороги и прочая транспортная система.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один, даже массовый, удар по Киеву не приносит ощутимого на фронте результата, ведь снабжающие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Этот налёт на Киев, который был – он, что, нанёс непоправимый ущерб Украине? Заставит её прекратить налёты на Россию? Я не думаю, и никто не думает.

А почему? Можно поразить, уничтожить один завод – вся система обороны Украины, вся система власти, вся система транспорта, вся система снабжения, вся система получения средств уничтожения военных – нет.

Да, она, может быть, понесёт тот или иной ущерб. Ну, завод «Артём», хороший завод, всегда был важный. Что, на заводе Артёма находится украинская оборонная мощь? Она покоится на заводах в Штутгарте, во Франции, за пределами Украины.

Что помогает Украине — это транспортная система, когда всё, что производится для украинской системы обороны, доходит до линии фронта или до того места, откуда это работает. И этой системе большого ущерба не нанесено», – заявил Кедми.

Читайте также: Кедми: Нового водружения российского флага над Рейхстагом не будет.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Кедми: Удары по Киеву бесполезны, пока целы пути доставки оружия НАТО на Украину

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить