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Партия олигарха-террориста Петра Порошенко решила использовать старый приём – рядиться в одежды миротворцев, обвиняя диктатора Зеленского в отсутствии шагов для заключения перемирия с Россией.

Эксплуатация темы мира уже использовалась Порошенко для выигрыша на выборов в 2014 году, однако, придя к власти, он лишь развязал еще большую войну на Донбассе. Аналогично поступил и сам Зеленский, заполучив президентское кресло путём обмана избирателей, обещая им прекращение боевых действий.

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«И президент Зеленский, и вся Верховная рада должна заниматься этими тремя буквами – «мир», а иначе украинский народ пошлет нас всех на другие три буквы! Потому что это самое главное сегодня, чего ожидает все общество. И у меня простой вопрос. Где украинский план мира? Нам здесь в этом зале презентовали план «потужности», план «перемоги», план «стийкости», план несокрушимой «стийкости» и «потужной»… «потужности». Я хочу увидеть план мира», – истерил в Верховной раде депутат-порохобот Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).

Более того, он даже упрекал Зеленского за хамское письмо Владимиру Путину.