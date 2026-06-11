«Хватит потужностей!» – порохоботы оседлали тему мира

Вадим Москаленко.  
11.06.2026 12:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 545
 
Дзен, Политика, Сожрите друг друга, Украина


Партия олигарха-террориста Петра Порошенко решила использовать старый приём – рядиться в одежды миротворцев, обвиняя диктатора Зеленского в отсутствии шагов для заключения перемирия с Россией.

Эксплуатация темы мира уже использовалась Порошенко для выигрыша на выборов в 2014 году, однако, придя к власти, он лишь развязал еще большую войну на Донбассе. Аналогично поступил и сам Зеленский, заполучив президентское кресло путём обмана избирателей, обещая им прекращение боевых действий.

Партия олигарха-террориста Петра Порошенко решила использовать старый приём – рядиться в одежды миротворцев, обвиняя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«И президент Зеленский, и вся Верховная рада должна заниматься этими тремя буквами – «мир», а иначе украинский народ пошлет нас всех на другие три буквы! Потому что это самое главное сегодня, чего ожидает все общество. И у меня простой вопрос. Где украинский план мира?

Нам здесь в этом зале презентовали план «потужности», план «перемоги», план «стийкости», план несокрушимой «стийкости» и «потужной»… «потужности». Я хочу увидеть план мира», – истерил в Верховной раде депутат-порохобот Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).

Более того, он даже упрекал Зеленского за хамское письмо Владимиру Путину.

«Когда ты хочешь мира реально – ты готовишь план, когда ты хочешь пиара – ты пишешь письма, заявления и другие обращения. Мне надоело слышать, я слышу: о конференциях, о письмах, о заявлениях, об Абрамовиче, обо всём, что угодно. Где план мира? С чёткими сроками Украины, с нашим видением?

Но план реалистичный – без всех этих разговоров о «двух-трёх неделях», о «кофе на набережной Ялты». Реалистичный план, который мы будем отстаивать каждый день, на каждой встрече. Потому что наш главный вопрос и главная задача – мир. Мы должны остановить эту войну как можно скорее», – вещал мастер по «переобуванию».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Хватит потужностей!» – порохоботы оседлали тему мира

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить