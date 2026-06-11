«Хватит потужностей!» – порохоботы оседлали тему мира
Партия олигарха-террориста Петра Порошенко решила использовать старый приём – рядиться в одежды миротворцев, обвиняя диктатора Зеленского в отсутствии шагов для заключения перемирия с Россией.
Эксплуатация темы мира уже использовалась Порошенко для выигрыша на выборов в 2014 году, однако, придя к власти, он лишь развязал еще большую войну на Донбассе. Аналогично поступил и сам Зеленский, заполучив президентское кресло путём обмана избирателей, обещая им прекращение боевых действий.
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«И президент Зеленский, и вся Верховная рада должна заниматься этими тремя буквами – «мир», а иначе украинский народ пошлет нас всех на другие три буквы! Потому что это самое главное сегодня, чего ожидает все общество. И у меня простой вопрос. Где украинский план мира?
Нам здесь в этом зале презентовали план «потужности», план «перемоги», план «стийкости», план несокрушимой «стийкости» и «потужной»… «потужности». Я хочу увидеть план мира», – истерил в Верховной раде депутат-порохобот Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).
Более того, он даже упрекал Зеленского за хамское письмо Владимиру Путину.
«Когда ты хочешь мира реально – ты готовишь план, когда ты хочешь пиара – ты пишешь письма, заявления и другие обращения. Мне надоело слышать, я слышу: о конференциях, о письмах, о заявлениях, об Абрамовиче, обо всём, что угодно. Где план мира? С чёткими сроками Украины, с нашим видением?
Но план реалистичный – без всех этих разговоров о «двух-трёх неделях», о «кофе на набережной Ялты». Реалистичный план, который мы будем отстаивать каждый день, на каждой встрече. Потому что наш главный вопрос и главная задача – мир. Мы должны остановить эту войну как можно скорее», – вещал мастер по «переобуванию».
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