«Хватит требовать прекращения огня, нам это не нужно» – экс-командующий США в Европе

Вадим Москаленко.  
10.06.2026 13:31
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Западу нужно перестать требовать прекращения огня, потому что истинная цель – полное поражение России.

Об этом на дискуссии, посвящённой черноморской безопасности заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу нужно перестать требовать прекращения огня, потому что истинная цель – полное поражение России....

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«Пожалуйста, перестаньте говорить о прекращении огня. Прекращение огня – это не цель. Мы должны выйти из этого. Я бы посоветовал европейскому политическому сообществу прекратить выступать за прекращение огня.

ЕС должен прекратить выступать за прекращение огня. Страны должны прекратить выступать за прекращение огня.

Единственные, кто хочет прекращения огня – это русские, чтобы они могли перегруппироваться и закрепить свои достижения», – сказал Ходжес.

«Если это будет просто прекращение огня, никто не станет посылать свои войска, потому что никто не доверяет русским. Соглашение будет нарушено в считанные часы.

И если у нас не будет правил ведения боевых действий, которые позволят румынскому, польскому или британскому капитану немедленно открыть ответный огонь, не дожидаясь разрешения из Брюсселя, то это будет просто насмешкой. Это было бы абсолютно бессмысленно.

Поэтому я бы выступил за то, чтобы Украина победила Россию и отбросила ее к границам 1991 года. Люди говорят, что это невозможно, но мы даже не пытались.

Нам нужно серьезно подойти к вопросу о конечном результате. Чтобы прекращение огня работало, оно должно быть очень похоже на то, что НАТО сделал в Боснии в 1995 году при реализации Дейтонских соглашений. Необходимо, чтобы были правила, которые позволяли бы солдатам немедленно открывать ответный огонь по любому сербу, который, как им казалось, собирался в них», – добавил генерал.

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English version :: Читать на английском «Хватит требовать прекращения огня, нам это не нужно» – экс-командующий США в Европе

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