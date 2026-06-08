«Хватит Зе-кварталовских смешков. Нам грозит прорыв фронта после смертельного удара» – Мосийчук

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Россия имеет потенциал, чтобы кардинально изменить текущую ситуацию на земле в ходе украинской войны.

Об этом в эфире видеоканала «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосийчук согласился с секретарем комитета ВР полковником СБУ Романом Костенко, который опасается мобилизации в РФ и возможности применения Москвой тактического ядерного оружия.

«В России действительно могут начатья процессы из-за попаданий и так далее. То есть России надо будет идти на какие-то более жесткие меры. Это мобилизация полная или частичная. Думаю, им частичной хватит. И Костенко правильно говорит, если будет мобилизация 300 тысяч-полумиллиона человек, то это кардинально изменит ситуацию на земле», – сказал Мосийчук.

По его словам, в итоге начнутся прорывы ВС РФ, что может быть подкреплено тактическим ядерным ударом на линии фронта с поражением определённого участка, что даст возможность «осуществить прорыв глубоко в тыл».