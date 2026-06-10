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В украиснкой армии уже давно существуют формирования, названные в честь бандеровцев и других деятелей украинского национализма, но в Польше этот вопрос не поднимали.

Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил историк, сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что нынешний польский демарш вызван другими причинами.

«По поводу УПА. Вот назвали отряд [указом диктатора Зеленского]. У нас уже давно есть в вооруженных силах подразделения, которые носят названия в честь Евгения Коновальца, основателя ОУН. У нас есть учебные центры, даже бригада, названная в честь руководителя УПА генерала Кука», – сказал гость студии.

Ведущий напомнил, что масса улиц и площадей носит имя Бандеры, на что приглашенный заметил, что у поляков не возникало никаких вопросов.