Киевский рупор глобалистов пропесочил Зеленского

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 13:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Украина на протяжении десятилетий становилась все слабее как институционально государство, а война лишь обнажила все эти проблемы.

Об этом пишет близкое к глобалистам киевское издание «Зеркало недели», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина на протяжении десятилетий становилась все слабее как институционально государство, а война лишь обнажила...

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«Тридцать лет украинская аналитика говорит о неустойчивости политической системы, где в рамках парламентско-президентской республики каждый вновь избранный президент считает своей обязанностью плюнуть на Конституцию и подмять властное одеяло под свои ноги. И тут уж был кто во что горазд: начиная от раздачи Кучмой слонов олигархам, бесхребетного институционального миссионерства Ющенко, недетских аппетитов «Саши-стоматолога» во времена папы Януковича, купечества Порошенко и шоу амбиций Зеленского в окружении «своих людей», – пишет «ЗН».

В итоге Украина получила «очень слабое государство с вымытой институциональной памятью, кадровой деградацией и дефицитом стратегического мышления».

«Война только обострила эти хронические болезни. Концентрация власти в руках президента сегодня легко оправдывается военным положением, а креатива последнего в сложившихся обстоятельствах хватает разве что на перетаскивание коек в сарае старого Кабмина. Теперь это называется реформами, а многолетняя работа премьера без программы правительства не вызывает вопросов вообще ни у кого. Ни одного и ни у кого», – возмущается автор.

Отмечается, что презентации пафосных планов будущего послевоенного восстановления, охарактеризованные как «псевдоинтеллектуальная халтура и показуха», сразу забываются после возвращения многочисленных делегаций из европейских отелей, где все включено.

Одним из виновников этих процессов называется Верховная рада, лишенная полноценной оппозиции и такого же правительства.

«Банковой удалось повязать круговой порукой не только собственную фракцию, но и значительную часть государственной машины. Чиновники и депутаты делают вид, что ни молчащий президент, ни они сами не имеют никакого отношения ни к циничному «Миндичгейту», ни к управленческому и кадровому размаху подозреваемого НАБУ экс-главы ОПУ Ермака», – продолжает издание.

Указывается, что после семи лет у власти Зе-команды уже исчерпан ресурс объяснений.

«Команда Зеленского пришла во власть не просто из бизнеса, а из шоу-бизнеса. Со своим исключительным стилем управления, когда есть первый, вокруг которого все крутится, и есть второй, который создает психологический комфорт для первого и все разруливает», – горестно резюмирует «ЗН».

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