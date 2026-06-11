Кишинёв натравливает Запад на российских миротворцев в Приднестровье

Правительство Молдовы будет привлекать Запад, чтобы добиться «выведения российских войск из Приднестровья».

Об этом молдавский вице-премьеро «по реинтеграции» Валериу Киверь заявил в интервью ютуб-каналу «Вот так Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это одна из проблем, которые существенно мешают реинтеграции – незаконное присутствие российских войск на территории Молдовы… Мы будем настаивать на этом и будем просить наших партнеров, чтобы этот вопрос был в повестке переговоров и дискуссий с РФ», – сказал Киверь.

Сенатор РФ Владимир Джабаров анонсировал «мгновенный и мощный» ответ России на любое давление на свои войска.

«Российские миротворцы это гарант мира в Приднестровье. Я думаю, что власти Кишинева выполняют поручения, которые получают в Брюсселе и других европейских столицах. Им главное любой ценой выдавить наших миротворцев оттуда.

Но это они играют с огнем. Стоит им посягнуть на безопасность наших миротворцев, и ответ России будет мгновенным и очень мощным», – сказал Джабаров в интервью «Первому Приднестровскому».