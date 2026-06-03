Комбат ВСУ: 80% пополнения не хотят воевать

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 13:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Большая часть пополнения ВСУ состоит из насильно мобилизованных немотивированных и плохо обученных людей.

Об этом в эфире канала «ТСН» заявил командир батальона БПЛА 81 бригады ДШВ ВСУ Александр Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая часть пополнения ВСУ состоит из насильно мобилизованных немотивированных и плохо обученных людей. Об...

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«Новое пополнение на 70-80% – бусифицированные. Так не должно быть. Если человек приходит в армию без осознания, от него очень низкая эффективность. И работать очень сложно.

Причём, говорят, что мотивация в тылу продолжит падать. Потому что все, кто хотел, уже пошли», – сказал Денисов.

«Более того, никто не хочет идти на зарплату, когда продавец или охранник в магазине получает больше. Да, есть ещё надбавки за боевые. Но нужны, например, хорошие инструкторы.

У нас инструктор получает 50 тысяч гривен. А специалисты после боевых отказываются, потому что на боевых получают больше. Ведь что такое 50 тысяч, когда есть жена, семья, их нужно обеспечивать, ещё и в подразделение что-то купить.

И в итоге, инструктору хватит зарплаты только чтобы снять квартиру. А на жизнь совсем ничего не остаётся. А нужна ещё одежда, лекарства. То есть, нужно что-то менять.

У нас инфляция, а с 2023 года по зарплате ничего не изменилось», – стенает укро-комбат.

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English version :: Читать на английском Комбат ВСУ: 80% пополнения не хотят воевать

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