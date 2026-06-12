Комполка ВСУ: «Китай помог России парализовать украинскую логистику на фронте»

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 17:42
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на фронте для ВСУ далека от оптимистических картин, которые рисует киевская пропаганда и руководство.

Так, в беседе с журналисткой Викторией Кутновой командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко пожаловался на проблемы с логистикой, вызванные существенным увеличением дальности полета российских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте для ВСУ далека от оптимистических картин, которые рисует киевская пропаганда и...

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Отвечая на вопрос о тяжелейшей для ВСУ ситуации в Константиновке, Федоренко заметил, что фактически нет направлений, где логистика для ВСУ легче.

«Это обусловлено развитием технологий. Китай – та страна, которая является инноватором всех технологических решений. И Китай поставляет сейчас на рынок, в первую очередь, для РФ, новый тип батарей.

Если сравнить обычную батарейку и новый тип, они будут иметь одинаковый размер и вес. Но запас электроэнергии в новой генерации батарей будет в разы больше. То есть дрон, залетавший ранее на 20 километров, начинает залетать на 30-35-40, при попутном ветре на 50 километров», – жалуется укро-комполка, невзирая на наличие у ВСУ хваленого американского Старлинка.

«Одной из самых угрожающих составляющих» он называет российские беспилотники.

«Вражеские беспилотники убить тяжело. Противник имеет управляемые бомбы, реактивное и ракетное вооружение, управляемые снаряды, есть качественные оптоволоконные дроны за счет поставок из Китая этого сырья, противник имеет большую численность сил, то есть у него больше солдат, и номенклатуры некоторых дронов», – заявил Федоренко.

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English version :: Читать на английском Комполка ВСУ: «Китай помог России парализовать украинскую логистику на фронте»

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