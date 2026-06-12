Ситуация на фронте для ВСУ далека от оптимистических картин, которые рисует киевская пропаганда и руководство.

Так, в беседе с журналисткой Викторией Кутновой командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко пожаловался на проблемы с логистикой, вызванные существенным увеличением дальности полета российских дронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о тяжелейшей для ВСУ ситуации в Константиновке, Федоренко заметил, что фактически нет направлений, где логистика для ВСУ легче.

«Это обусловлено развитием технологий. Китай – та страна, которая является инноватором всех технологических решений. И Китай поставляет сейчас на рынок, в первую очередь, для РФ, новый тип батарей.

Если сравнить обычную батарейку и новый тип, они будут иметь одинаковый размер и вес. Но запас электроэнергии в новой генерации батарей будет в разы больше. То есть дрон, залетавший ранее на 20 километров, начинает залетать на 30-35-40, при попутном ветре на 50 километров», – жалуется укро-комполка, невзирая на наличие у ВСУ хваленого американского Старлинка.