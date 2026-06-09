Крым имеет ключевое значение: Запад не откажется от планов по захвату полуострова – генерал США

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 23:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Захват Крыма даст беспрепятственный доступ военным кораблям НАТО в Чёрное море – и усилит влияние Запада на Кавказе.

Об этом на дискуссии, посвящённой черноморской безопасности заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Захват Крыма даст беспрепятственный доступ военным кораблям НАТО в Чёрное море – и усилит...

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«Дунай протекает через 8 европейских стран, и все они либо входят в НАТО и ЕС, или хотят туда вступить. Вы можете увидеть, какое влияние оказывает Черное море, но также можно задуматься об экономическом потенциале.

Я имею в виду, что если бы к Черному морю относились как к международным водам, где действует свобода судоходства – всё, что может пройти через пролив, могло бы идти в Грузию.

Тогда вы начинаете понимать, как можно было бы наладить сообщение между Германией и Евразией через Дунай, Черное море, Каспийское море и так далее. Причем гораздо быстрее, чем если бы товары шли из Китая. Так что здесь огромный экономический потенциал», – рассуждал Ходжес.

«Но Россия категорически против этого. Потому что тогда можно будет обойти ее стороной, это уменьшит ее влияние. И это значит, что Украина должна одержать победу над Россией.

Именно поэтому Крым является решающим театром военных действий в этой войне. Пока Россия сохраняет контроль над Крымом, она может препятствовать практически всему, что происходит в Черном море.

Можете не сомневаться, что они будут вмешиваться в проект Румынии по добыче нефти и газа. Они будут продолжать препятствовать всему, что выходит из Одессы и других украинских портов.

И Украина не сможет снова начать использовать Мариуполь и Бердянск, потому что Россия перекрывает им доступ этим огромным вонючим мостом, который, я уверен, генерал Буданов скоро обрушит. Поэтому в наших интересах, чтобы Украина добилась успеха», – добавил американец.

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