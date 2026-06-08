Курт Волкер – бандеровцам: Не бойтесь прихода «евроскептиков» – они все лягут под антироссийскую линию НАТО

Все настроенные скептически по отношению к НАТО и ЕС европейские политики так или иначе принимают общую линию Запада, как только приходят к власти.

Об этом в интервью экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно разделять политическую ориентацию и действия, которые вы совершаете как правительство. Возьмём, к примеру, Словакию. Там есть Роберт Фицо. Я бы сказал, что с точки зрения политической ориентации, он очень похож на Орбана. Но, думаю, он посмотрит на эти выборы и скажет: «Я не хочу проигрывать, поэтому не буду делать всё то, что делал Орбан, буду сотрудничать с Европейским Союзом, буду сотрудничать с НАТО. Знаете, мы поддержим санкции против России. Мы будем достаточно активно поддерживать Украину». Франция — это особый случай, потому что Макрон появился из ниоткуда и создал вокруг себя партию. Теперь у него закончился срок полномочий, и он больше не будет баллотироваться. Экономика во Франции всегда была в плачевном состоянии, а это значит, что всегда есть спрос на перемены. «Национальный фронт» никогда не побеждал, но с каждым разом набирает всё больше голосов, так что, я думаю, там будет потенциальное движение в сторону «Национального фронта»… Я предполагаю, что в Германии и Франции эти движения станут умереннее, они не будут такими радикальными, как раньше. То же самое с Найджелом Фараджем в Великобритании», – заявил Волкер.