Латынина объяснила, почему Зеленский – дешёвка

Максим Столяров.  
07.06.2026 21:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4187
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад купил Зеленского за самую дешёвую в истории валюту – публичную лесть и восхищение каждым антироссийским шагом.

Об этом в своём видеоблоге заявила беглая журналист-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад купил Зеленского за самую дешёвую в истории валюту – публичную лесть и восхищение...

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«Западные мейнстримные медиа, которые прекрасно понимают, в чём дело, аплодируют Зеленскому, потому что это и является его оплатой.

За то, что он уничтожает одну часть Руси о другую часть Руси, ему платят… Не в солдатах, не в ПВО, ему даже дают всё меньше денег. Ему платят передовицами газет. Это самая дешёвая валюта в истории человечества.

В этом смысле, это потрясающая сделка для Запада, особенно для европейцев. Но не совсем понятно, зачем эта сделка украинцам», – сказала Латынина.

«Сам текст Зеленского ниже плинтуса. В качестве способа разводки он смешон. Но проблема Зеленского как у императора Нерона: он пел плохие песни, но у него было много людей, профессионально обученных хлопать в ладоши.

С Зеленским то же самое. Содержание письма не стоит выеденного яйца. Но когда ты видишь, как украинские пропагандисты, плюс «CNN» и «The New York Times» исходят восторгом, то у вас имеется эта клоака, которая аплодирует императору Нерону, и делает эту некачественную попытку разводки – всё равно влиятельным «культурным событием», – добавила иноагент.

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English version :: Читать на английском Латынина объяснила, почему Зеленский – дешёвка

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