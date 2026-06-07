Мадьяр гораздо опаснее Орбана – гей-бандеровец
Предоставление закарпатским венграм и другим нацменьшинствам особых прав создаст опасный для бандеровцев прецедент – Россия получит возможность требовать того же в отношении русских.
Об этом на канале «Espreso» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Орбан всё время пытался что-то придумать, чтобы затормозить евроинтеграцию Украины. У Мадьяра такого желания нет, но он тоже – проблема. Потому что для него проблемы венгерского меньшинства – не повод, а часть его идеологии.
Поэтому нам придётся непросто искать компромисс, ведь он будет требовать изменения украинского законодательства. И они будут касаться не столько венгров, сколько прав нацменьшинств на Украине», – беспокоился Портников.
«Сейчас все говорят, что это всё не коснётся русского языка. Но это вызов на будущее. Потому что, если мы создадим прецедент для меньшинств народов ЕС, то рано или поздно Москва потребует такой же нормы для себя. И точно будет требовать этого при любом мирном процессе!
Поэтому об этом нельзя забывать – уступками Венгрии мы создаём прецедент, который в будущем будет использован Москвой. Тактически мы решает проблему евроинтеграции, а стратегически создаём опасность российского цивилизационного влияния в будущем», – добавил гей-бандеровец.
English version :: Читать на английском Мадьяр гораздо опаснее Орбана – гей-бандеровец
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: