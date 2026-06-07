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Предоставление закарпатским венграм и другим нацменьшинствам особых прав создаст опасный для бандеровцев прецедент – Россия получит возможность требовать того же в отношении русских.

Об этом на канале «Espreso» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орбан всё время пытался что-то придумать, чтобы затормозить евроинтеграцию Украины. У Мадьяра такого желания нет, но он тоже – проблема. Потому что для него проблемы венгерского меньшинства – не повод, а часть его идеологии. Поэтому нам придётся непросто искать компромисс, ведь он будет требовать изменения украинского законодательства. И они будут касаться не столько венгров, сколько прав нацменьшинств на Украине», – беспокоился Портников.