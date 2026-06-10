Мерц должен договориться с Путиным, тотально игнорируя фон дер Ляйен и Зеленского – экс-министр ФРГ

Елена Острякова.  
10.06.2026 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Германия должна пойти на переговоры с Россией, не дожидаясь, пока Еврокомиссия назначит переговорщика.

Об этом бывший министр науки ФРГ Клаус фон Донаньи заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна пойти на переговоры с Россией, не дожидаясь, пока Еврокомиссия назначит переговорщика. Об...

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«Ключевой момент в том, чтобы поехать в Москву и не ждать, пока ЕС сможет договориться. Они никогда этого не сделают. Нужно ехать самостоятельно по поручению немцев. Следуя поручению канцлера Германии, но выступая с позиции европейских интересов, говорите с Путиным.

Путин сам сказал, что готов принять европейцев, чтобы поговорить об Украине. И на это приглашение Путина мы до сих пор не ответили. Я считаю это серьезной ошибкой», – сказал фон Донаньи.

Он считает, что Берлину придется отказаться от принципа «ничего об Украине без Украины».

«Мы очень заинтересованы в мире. И если Зеленский не в состоянии добиться его, – нам придется организовать мир через его голову вместе с русскими», – сказал фон Донаньи.

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English version :: Читать на английском Мерц должен договориться с Путиным, тотально игнорируя фон дер Ляйен и Зеленского – экс-министр ФРГ

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