Мерц должен договориться с Путиным, тотально игнорируя фон дер Ляйен и Зеленского – экс-министр ФРГ

Германия должна пойти на переговоры с Россией, не дожидаясь, пока Еврокомиссия назначит переговорщика.

Об этом бывший министр науки ФРГ Клаус фон Донаньи заявил в интервью «Ди Вельт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевой момент в том, чтобы поехать в Москву и не ждать, пока ЕС сможет договориться. Они никогда этого не сделают. Нужно ехать самостоятельно по поручению немцев. Следуя поручению канцлера Германии, но выступая с позиции европейских интересов, говорите с Путиным.

Путин сам сказал, что готов принять европейцев, чтобы поговорить об Украине. И на это приглашение Путина мы до сих пор не ответили. Я считаю это серьезной ошибкой», – сказал фон Донаньи.