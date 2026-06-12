«Минск-3» мгновенно обрушит боеспособность России

Анатолий Лапин.  
12.06.2026 13:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина


Если на Украине будет заключено перемирие, то Запад и ВСУ используют этот период в свою пользу, а российская армия расслабится.

Об этом в эфире видеоблога «Чистота понимания» заявил экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если на Украине будет заключено перемирие, то Запад и ВСУ используют этот период в...

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«У нас сейчас две армии: армия воюющая и армия мирного времени. Так вот, вторая не поспевает за первой лет на пять, к сожалению.

Боевой опыт, как бы мы ни говорили про то, что его внедряют и так далее,  внедряется очень кустарно и точечно. И, к сожалению, не все у нас войска в большей своей массе в состоянии воспользоваться этим боевым опытом полноценно.

Будет сейчас очередной «Минск», «Ванкувер», не знаю, «Антверпен» — это будет передышка, которой та сторона будет пользоваться. А мы не на полную, потому что придёт время расслабления.

Более того, есть один очень простой факт, про который все забывают, и на месте Запада я именно так бы и сделал. У нас сейчас действует указ о мобилизации, поэтому люди, которые не продлили контракт, не могут уволиться во всех силовых структурах.

На месте Запада я бы нас склонял максимально к перемирию как таковому и дождался отменены этого указа, чтобы 30% плюс-минус силовых структур сразу ушла, осталась без людей, и потом – продолжение», – обрисовал сценарий Звинчук.

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