«Минск-3» мгновенно обрушит боеспособность России

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Если на Украине будет заключено перемирие, то Запад и ВСУ используют этот период в свою пользу, а российская армия расслабится.

Об этом в эфире видеоблога «Чистота понимания» заявил экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас две армии: армия воюющая и армия мирного времени. Так вот, вторая не поспевает за первой лет на пять, к сожалению. Боевой опыт, как бы мы ни говорили про то, что его внедряют и так далее, внедряется очень кустарно и точечно. И, к сожалению, не все у нас войска в большей своей массе в состоянии воспользоваться этим боевым опытом полноценно. Будет сейчас очередной «Минск», «Ванкувер», не знаю, «Антверпен» — это будет передышка, которой та сторона будет пользоваться. А мы не на полную, потому что придёт время расслабления. Более того, есть один очень простой факт, про который все забывают, и на месте Запада я именно так бы и сделал. У нас сейчас действует указ о мобилизации, поэтому люди, которые не продлили контракт, не могут уволиться во всех силовых структурах. На месте Запада я бы нас склонял максимально к перемирию как таковому и дождался отменены этого указа, чтобы 30% плюс-минус силовых структур сразу ушла, осталась без людей, и потом – продолжение», – обрисовал сценарий Звинчук.

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