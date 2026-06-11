«Мир может оказаться не легче войны» – Затулин призвал готовиться к противостоянию с реваншистской Украиной

После завершения СВО начнутся попытки использовать народное недовольство, чтобы раскачать Россию изнутри.

Об этом на заседании Ливадийского клуба, организованном Институтом стран СНГ, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нам предстоит рано или поздно испытать мирный период. Война не вечна, она закончится. Очень важно, как она закончится. Она должна закончиться на достойных для нас условиях. Мы считаем достойными для себя условиями победу. Правда, есть споры, в чем состоит победа для России.

Но меня беспокоит испытание миром, которое может наступить, может оказаться не менее болезненным и сложным, чем испытание в ходе военных действий.

Потому что мы все представляем ущерб, который уже мы понесли. Мы все понимаем, я надеюсь, что это не будет сказочный мир с молочными реками и кисельными берегами.

И давление на Россию, и попытки раскачать внутреннюю стабильность в России, прежде всего заставить нас пройти по пути 1917 или 1991 года, то есть подтолкнуть к тому, чтобы, предъявив свои претензии к власти, которая что-то не так делает, мы пошли по пути своих предков, которые не удержались от претензий», – сказал Затулин.