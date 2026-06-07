Мирные даже не подскочат: Эксперт назвал три цели для России в Прибалтике

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России нужно «тоже отморозиться» в ответ на попытки прибалтийских республик всячески показать, что они не имеют никакого отношения к пролету украинских дронов над своей территорией.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему нас должно интересовать, откуда к ним это залетело? Мы один раз можем это послушать, два раза, даже десять. А потом скажем: следующий раз – ничего личного. А что значит «ничего личного»? Это, например, три базы. Одна в Литве, где стоит база немецкая. В Латвии – учебка, где постоянно находится трехтысячный контингент. В Эстонии авиакрыло расположено. Это три ступенечки совершенно не подразумевают жертв среди мирного населения от слова совсем. Даже не надо жахать по ним тактикой», – сказал Ильницкий.

Он особо отметил, что Вильнюс, Рига и Таллин находятся далеко от этих трех баз.