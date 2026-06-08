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Современные украинские шариковы и швонедры переплюнули свои литературных прототипов.

Об этом в эфире видеоканала «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему снесенного в Киеве памятника писателю Булгакову.

«Литературные дети победили своего автора. Это я про шариковых и швондеров, если что. Зеленые шариковы-швондеры не просто снесли Булгакова, они просто переплюнули то, что Булгаков о них написал», – сказал Мосийчук.

При этом он обращает внимание, что в стране украдены по разным схемам сотни миллиардов, но людей вынудили говорить о Булгакове.

Не понравилась ему и позиция известного киевского миллионера Гарика Корогодского, который плачет по снесенному памятнику и винит себя – мол, я же поддерживаю эту власть. По мнению экс-нардепа, ничего не мешает Корогодскому выкупить памятник и поставить в одном из своих торговых центров на частной территории.

Кроме того, гость эфира переживает за украинских писателей, репрессированных в 1930-е годы.