В Евросоюзе думают, что обладают полным иммунитетам против российских ударов, однако избирателям ЕС ощутить налёт «неизвестных» дронов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

И вот у нас же забирают суда, а это же миллионные потери. Забирают, интернируют, отбирают груз. Ну, отбирайте тоже груз, давайте каперством занимайтесь поактивнее. Прямо-таки давайте, это ещё не будет большая война, это ещё не ядерный удар ни по кому», – сказал Артамонов.

«С нами же играют в налеты непонятных дронов. « Мы не знаем, чей дрон », говорят нам там всякие такие… Но в эту игру можно играть с двухсторонней доски.

«Ну, покажите наконец, что мы мужики, что у нас, грубо говоря, что-то есть, что нас делает действительно неудобоваримыми для них… Что мы действительно можем нанести удар.

Потому что пока подход во всех их военных академиях – это что русские дерутся с украинцами, или с нашими вояками, которые оттачивают мастерство боевое, но русские за флажки не перейдут никогда. В смысле, «по нам они никогда не ударят».

Ну, хоть какие-то налеты, хоть в стиле хуситов сделайте, наконец. Вот тогда уже будет какая-то логика, чтобы им было больно.

Но сегодня они считают, что у них иммунитет дипломатический против всех нас», – возмущается выступающий.