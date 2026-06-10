«Мы даже не знаем, сколько их» – украинский омбудсмен о дискриминации переселенцев с «восточных территорий»

Вадим Москаленко.  
10.06.2026 16:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 98
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское руководство полностью провалило политику в отношении беженцев из Донбасса и других прифронтовых территорий.

Об этом в интервью «Радио свобода» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство полностью провалило политику в отношении беженцев из Донбасса и других прифронтовых территорий....

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«Политика государства в отношении временно перемещённых лиц (беженцев с прифронтовых территорий) – кардинально провалена. Во-первых, у нас нет профильного министерства – его ликвидировали.

Во-вторых, у нас нет стабильной, понятной государственной политики в отношении таких граждан Украины. У нас даже нет реестра, сколько официально таких граждан, чем им помочь, какую компенсацию им нужно дать, что они потеряли на временно оккупированной территории», – сказал Лубинец.

«У нас существует дискриминация по отношению к разным временно перемещённым лицам. Те ВПЛ, которые выехали из оккупированной территории с 14 по 22 год, не могут воспользоваться программами поддержки и не получают компенсацию.

Не должно быть такого, что кто-то лучше, а кто-то – хуже. Нужно, во-первых, посчитать всех таких граждан, понять, чем их помочь, и хотя бы понимать, какой масштаб трагедии», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Мы даже не знаем, сколько их» – украинский омбудсмен о дискриминации переселенцев с «восточных территорий»

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