«Мы и не заметили. А по Киеву – слабо?» – укро-политолог издевательски выпрашивает новые удары «Орешником»
Украинцы «не заметили» и не испугались удара «Орешником» по объектам в пригороде Белой Церкви.
Об этом в эфире своего канала заявил обслуживающий Петра Порошенко «политолог» Александр Палий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Этой ночью Путин снова решил напугать украинцев своим Орешником. Но опять получилось в стиле надули. Его страшную месть на Украине не очень-то и заметили, потому что в этот момент все смотрели бой Усика.
Соответственно, Путин запустил годовой бюджет средней российского области, потому что ракет очень много. И, соответственно, украинцы это почти не заметили», – паясничал Палий.
«Эти все «Орешники» – это просто понты покидать перед Европой. Нам-то, украинцам, уже привычно.
Россия влупила бы этим орешником по Киеву, если бы она могла на 100% сказать, что «Пэтриот» его не собьет. И если бы она могла точно попасть. А то если бы она попала посреди Киева, торчали эти болванки, все бы приходили, фотографировали. И запугать Европу этим бы не получилось», – добавил укро-политолог.
